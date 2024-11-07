Мосбиржа решила отложить старт торгов на фондовом рынке

Московская биржа приняла решение отложить начало торгов на фондовом рынке. Соответствующее объявление сделано на сайте торговой площадки.

Отмечается, что о старте торгов проинформируют дополнительно. Накануне рынок акций РФ вырос на новостях о предварительных итогах президентских выборов в США, на которых победил республиканец Дональд Трамп.

Подъем сдерживался локальным падением цен на нефть в связи с укреплением американской валюты и новыми сигналами об ужесточении монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи составил более 2660 пунктов после локального роста выше 2710 пунктов на «ралли Трампа».

Ранее зампред Банка России Филипп Габуния сообщил, что регулятор выступил за повышение штрафов за манипулирование на фондовом рынке. Как уточнил он, ЦБ считает, что наказание «должно быть пропорционально масштабам нанесенного вреда».