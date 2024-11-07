РФ может получить рекордный урожай риса в 2024 году

Урожай риса в России по итогам 2024 года ожидается на уровне порядка 1,2 млн тонн, что будет рекордным значением за всю историю современной России. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на заседании правительства.

"По рису мы близки к рекорду за всю историю современной России. В этом году мы уже собрали больше 1,1 млн тонн, ожидаем, что это будет порядка 1,2 млн тонн", - сказала Лут.

Министр напомнила, что ранее максимальное значение было достигнуто в 2020 году, когда урожай риса составил 1,1 млн тонн.

Также, по словам Лут, по итогам 2024 года масличных будет собрано около 28 млн тонн, из которых соя и рапс приблизятся к рекордным значением 3 млн тонн и 6 млн тонн соответственно. Сбор сахарной свеклы составит около 44 млн тонн, что позволит произвести 6,3-6,4 млн тонн сахара.

"Такой объем также полностью закрывает наши внутренние потребности", - подчеркнула министр.

Кроме того, ожидается сбор более 7 млн тонн картофеля и порядка 7,4 млн тонн овощей в организованном секторе.

"Из-за сложных погодных условий урожай этих культур будет несколько ниже прошлогоднего. Для дополнительного обеспечения внутреннего рынка картофелем и овощами открытого грунта планируем осуществлять своевременные импортные поставки из дружественных стран", - сказала глава Минсельхоза.

"При этом в организованном секторе по овощам закрытого грунта, в том числе по огурцам и томатам, ожидаем выхода на максимальный объем - порядка 1,6 млн тонн по году", - добавила Лут.