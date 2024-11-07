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Россия стала больше торговать с Китаем

С января по октябрь торговый оборот России и Китая вырос на 2,8 процента. Об этом со ссылкой на данные таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Россия стала больше торговать с Китаем
© РИА Новости

Товарооборот между странами увеличился до 202,2 миллиарда долларов. Поставки из России увеличились на 1,1 процента, до 108,7 миллиарда. Китай же стал поставлять товаров на 4,7 процента больше — отгрузки выросли до 94,14 миллиарда долларов

В октябре торговля сохранила показатели в пределах 21,8 миллиарда долларов, 10,7 из которых обеспечили поставки из России и 11 — китайские товары.

Российский экспорт преимущественно обеспечен энергоносителями (нефтью, газом и углем), помимо него в соседнюю страну везут металлы, древесину, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. В свою очередь, Китай поставляет машины, компьютеры, смартфоны, игрушки и обувь.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС президент Владимир Путин отметил, что торговля между странами продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив и санкционное давление на Россию. В 2023 году товарооборот достиг рекордных показателей, а с января по август 2024 года его объем вырос еще на 4,5 процента.

С начала 2024 года в СМИ регулярно появляется информация о проблемах отечественного бизнеса при трансграничных расчетах из-за усилившегося давления американцев и угрозах представителям дружественных РФ стран вторичными санкциями. На фоне этого стали применять различные схемы, позволяющие исключить соответствующие риски. Так, в Китае стали создавать для работы с российскими импортерами отдельные юрлица.

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