ЦБ РФ оценил вероятность повышения ключевой ставки

Банк России изменил сигнал о возможности повышения ключевой ставки. Так, вероятность оценивается как «очень высокая», тогда как ранее она была просто «высокой», следует из резюме обсуждения ключевой ставки на Совете директоров 25 октября.

Подчеркивается, что вероятность паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в декабре пока не очень высока.

В конце октября регулятор принял решение поднять ставку с 19% до 21%(после шага на 1 п.п. в сентябре). Тогда же он оставил ястребиный сигнал на будущее.