Инфляция в России замедляется. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Александр Новак в ходе пленарного заседания Русского экономического форума.

По его словам, жесткая денежно-кредитная политика Банка России работает. Новак указал, что годовая инфляция с пиков замедляется, по состоянию на 1 ноября она достигла 8%.

Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост ключевой ставки регулятора не разгоняет инфляцию, напоминает «Свободная пресса».