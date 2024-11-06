Генсек ОПЕК оценил перспективы нефти и газа в мире

Нефть и природный газ сохранят устойчивое присутствие в энергетическом балансе мировой экономики на ближайшие десятилетия, а спрос на них будет устойчивым.

Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на проходящей в южноафриканском Кейптауне Африканской энергетической неделе (АЭН).

"ОПЕК оценивает как очень позитивные перспективы потребления в мире нефти и газа, - сказал он. - К 2050 году мировой спрос на энергию увеличится на 24% в связи с прогнозируемым за это время удвоением общемирового ВВП. Основной рост мировой экономики будет обеспечен неуклонным ростом численности населения планеты до 9,7 млрд к 2050 году по сравнению с 8 млрд сейчас. При этом основной прирост населения придется на развивающиеся страны, включая африканские. Еще одним фактором расширенного спроса на энергию станет рост численности населения существующих мегаполисов и увеличение в мире количества городов-миллионников".

По словам Хайсама аль-Гайса, в подобных условиях будут востребованы все виды энергоресурсов.

"Мир будет нуждаться в ближайшие десятилетия во всех видах энергетических ресурсов, - сказал он. - Нефть и природный газ останутся до середины нынешнего столетия доминирующей составляющей мирового энергетического баланса с долей в 55%. При этом доля нефти составит 30%".

Генсек ОПЕК заявил, что перспективы сохранения в мире на высоком уровне объемов потребления нефти и газа предполагают поступление в нефтяную и газовую промышленность крупных инвестиций. "Согласно нашим подсчетам, до 2050 года только нефтяному сектору требуются капиталовложения в размере $17,4 трлн. Основная часть из этих денег должна пойти на программы по добыче нефти". Хайсам аль-Гайс добавил, что инвестиции в мировую нефтяную промышленность также необходимы для того, чтобы избежать резких колебаний цен на топливо.

В работе АЭН, которая продлится до 8 ноября, принимают участие официальные представители 22 стран Африки, более 1 тыс. работников нефтяной и газовой промышленности, бизнесмены, аналитики и общественные деятели. Россия представлена на АЭН госкорпорацией "Росатом", компанией "Газпром" и Фондом Росконгресс.