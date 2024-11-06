Вице-премьер России Александр Новак сообщил о готовности Москвы продолжать поставки газа в Европу, несмотря на проблемы с транзитом через Украину, также он указал на необходимость договоренностей между европейскими странами и Украиной.

Новак подчеркнул, что хотя Украина остается ненадежным транзитером для поставок энергоресурсов, Россия готова продолжать поставки газа в Европу, сообщает ТАСС.

Он отметил, что для стран, нуждающихся в дешевом и экологически чистом энергетическом ресурсе, сложившаяся ситуация требует договоренностей на уровне потребителей и транзитной стороны.

Новак добавил, что страны Европы заинтересованы в продолжении транзита газа из России через Украину. Текущий договор о транзите газа заканчивает свое действие 31 декабря этого года. Новак указал, что дальнейшее сотрудничество зависит от договоренностей между европейскими странами и Украиной, которые должны быть достигнуты в ближайшее время.

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По его словам, европейские страны, которые сегодня получают газ по данному коридору, заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Что касается транзита, действительно, договор заканчивает свое действие 31 декабря этого года», – отметил Новак, добавив, что дальнейшее сотрудничество зависит от переговоров между европейскими странами и Украиной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страны Запада, несмотря на заявления о санкциях, продолжают активно торговать с Россией, особенно в сфере энергоносителей.