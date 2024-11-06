Названа причина, почему подорожают ели к Новому году

В 2024 году живые новогодние елки в России подорожают. Премиальные импортные – в среднем на 20%, отечественные – на 10% по сравнению с прошлым годом. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с «МК» рассказал, с чем это связано.

По словам специалиста, товар растет в цене в основном из-за растущих издержек. Речь идет, в частности, о зарубежной и российской логистике, подчеркнул собеседник. Он напомнил о том, что цены на бензин выросли в России с начала года на 7,5%.

«Плюс, ко времени вырубки деревьев традиционно увеличивается зарплата персонала: приходится заготавливать в неудобных погодных условиях, очень часто с фонарями ночью. Это серьезно сказывается на стоимости рабочего часа. А в случае с браконьерской вырубкой и нелегальными продажами в конечную цену закладываются еще и риски», - отметил Масленников.

О том, что стоимость новогодних елок в этом году окажется выше, чем в прошлом сообщила ранее «Парламентская газета». Она отметила, что в 2024-м товар обойдется в 1,2–1,5 тыс. руб. за метр, тогда как годом ранее он оценивался в 1 тыс. рублей. Больше всего в 2024 году цены вырастут на премиальные импортные деревья. Их стоимость поднимется не менее чем на 20%, писало издание.