На фоне победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах российский фондовый рынок перешел к резкому росту. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню выше 2700 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме он доходил до 2712 пунктов. В плюсе находятся все голубые фишки Мосбиржи. Рост более пяти процентов демонстрируют Ozon, АФК «Система», «Аэрофлот», «Алроса» и «Газпром». В минусе находятся только акции «Полюса».

Индекс российских гособлигаций RGBI впервые в ноябре поднялся выше 97 пунктов, однако корпоративные облигации растут слабо, индекс RUCBCPNS остается близко к достигнутому накануне историческому минимуму.

Российский фондовый рынок во многом определяется настроениями частных инвесторов, которые воспринимают Трампа как более благоприятный для России вариант. Республиканец не обещал пересмотра санкционной политики в отношении Москвы и не давал конкретики, однако в своих предвыборных речах утверждал, что может чрезвычайно быстро положить конец боевым действиям на Украине, что должно положительно сказаться на российской экономике.

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В первой речи после завершения голосования он вновь заявил о намерении положить конец всем войнам. Между тем перед первым своим сроком Трамп обещал, что сумеет окончательно покончить с палестино-израильским конфликтом и договорится с КНДР.