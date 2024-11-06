Что происходит с ценами на красную икру

Значительного падения стоимости красной икры в России в ближайшие 5-7 лет не произойдет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.

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Ситуация обусловлена ограниченным предложением и снижением вылова, которое влечет за собой рост себестоимости для переработчиков. Согласно прогнозу Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), рекордных лососевых путин в стране не будет в обозримом будущем. На этом фоне, как считают в АКРА, цены на икру будут находиться под давлением.

По словам Тренина, со следующего года в России готовятся к увеличению налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки. Собеседник подчеркнул, что эта ситуация будет негативно влиять на рынок красной икры.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стоимость рыбы достаточно высокая. Зачастую люди не могут себе позволить купить данную продукцию, отметила она.