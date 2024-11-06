Выборы в США «взвинтили» цену на биткоин

Стоимость биткоина на фоне президентских выборов в США достигла исторического максимума. На платформе Binance цена криптовалюты выросла на 10,1% — до $75 тысяч (7,35 млн рублей).

После этого биткоин замедлил рост, сейчас он торгуется на уровне $74,2 тысячи (7,275 млн рублей). В последний раз эта криптовалюта устанавливала исторический максимум 14 марта 2024 года, достигнув отметки в $73,7 тысячи (7,22 млн рублей).

Ранее криптоинвестор Михаил Приходько высказал мнение, что криптовалюта кратковременно подорожает на 20–30% в случае победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Он отметил, что в случае триумфа кандидата от Демократической партии Камалы Харрис биткоин «упадет».

По его словам, экономическая политика Трампа часто создает волатильность, что может быть выгодно трейдерам. Он также считает, что интерес к криптовалюте может возрасти, если цена на биткоин пробьет исторический максимум в $74 тысячи.

Тем временем букмекерское агентство Polymarket оценивает вероятность победы кандидата от Республиканской партии на президентских выборах США в 94,3%. В свою очередь, в победу демократа Камалы Харрис верят только 4,5%.

Отмечается, что сумма ставок на победу бывшего главы Белого дома превышает $1,4 млрд (137,2 млрд рублей). На победу Харрис поставили только $912 млн (89,4 млрд рублей).