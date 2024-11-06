Акции Trump Media росли на открытии торгов на бирже Nasdaq на 25%

Котировки акций компании Trump Media кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа росли на 25% на электронной бирже Nasdaq.

По данным на 17:37 мск, акции Trump Media & Technology Group Corp, владеющей социальной сетью Truth Social, росли на 25,44%, до $42,64 за акцию. К 17:44 мск рост замедлился и цена составила $37,58 за акцию (+10,72%).

Голосование на выборах в США завершилось утром 6 ноября по московскому времени. Официально итоги еще не подведены, но, по прогнозам телеканала Fox News, Трамп уже набрал 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства, Трампу уже поступают поздравления иностранных лидеров. Помимо президента и вице-президента, американцы выбирали треть Сената, всю Палату представителей Конгресса и губернаторов 11 штатов и 2 территорий.