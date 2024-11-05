Турецкая компания предложила рублевый своп для расчетов с Россией

Частный турецкий импортер природного газа из России - компания Bosphorus Gaz - предложила модель свопа с рублем для решения проблем, возникающих в расчетах между компаниями Турции и РФ. Об этом говорится в заявлении Bosphorus Gaz.

"Благодаря этой планируемой модели ставится цель быстро и эффективно завершать платежи в рублях, которые будут приниматься в таких видах деятельности, как экспорт в Россию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что схема свопа предусматривает перевод экспортерами рублей на счет Bosphorus Gaz, которая конвертирует их в евро и затем вернет турецким компаниям. При этом сама она будет использовать рубли для оплаты за российский газ. Расчеты предлагается вести через турецкий банк Emlak Katilim.

По данным Bloomberg, Bosphorus Gaz начала предлагать валютный своп в октябр, модель находится на стадии тестирования.

На сайте турецкой компании сообщается, что Bosphorus Gaz является крупнейшим частным импортером газа из России с лицензией на ежегодные объемы поставок в Турцию 2,5 млрд куб. м энергоносителей до 2043 года.