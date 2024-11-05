Траты на нефтеразведку в мире рекордно выросли

В настоящее время мировая нефтяная отрасль перефинансирована, недостатка в инвестициях в разведку сырья сейчас не наблюдается. Об этом заявил глава крупной нефтетрейдерской компании Gunvor Турбьерн Тернквист, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что нынешний размер мировых инвестиций в нефтеразведку составляет 600 миллиардов долларов. Этот уровень является рекордным для глобальной отрасли, столь высоких вложений не наблюдалось ранее.

«Мы никогда не тратили столько денег на разведку», — заявил Тернквист в ходе выступления на энергетической конференции ADIPEC.

Вместе с увеличением затрат на нефтеразведку растет и ее эффективность, добавил глава Gunvor. Добиться подобной динамики, по его словам, удалось за счет внедрения современных технологий бурения. В итоге мировая нефтедобыча при биржевых ценах на сырье в районе 75-80 долларов за баррель приносит участникам рынка «чрезвычайно высокую прибыль», заключил Тернквист.

Ранее он заявил о выходе на плато мирового спроса на традиционные автомобильные виды топлива. Достижение пикового глобального интереса к бензину и дизелю, по его словам, стало возможно в том числе благодаря восстановлению китайской экономики. Именно этот рынок является одним из главных по объемам потребления нефти и нефтепродуктов. В то же время подобная динамика не свидетельствует о снижении мирового спроса на сырье. Глобальный интерес к нему, пояснил глава Gunvor, остается устойчивым.