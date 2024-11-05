Между Россией и Белоруссией отменили роуминг

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам сегодняшнего заседания около двух десятков документов. Один из них - резолюция "О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)".

Также подписаны резолюции "О "статусе" продукции белорусских и российских производителей как "товара Союзного государства" и "О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации", постановления "О единых правилах в области защиты прав потребителей", "О разработке Стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства", "О выравнивании тарифных условий на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов для белорусских и российских производителей при поставке на российский рынок железнодорожным транспортом".

Два документа касаются мер по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и мер по противодействию незаконному обороту табака, табачных изделий на территории Союзного государства.