Стоимость связанного с Харрис мемкоина снизилась на 19%

Стоимость мемкоина, связанного с кандидатом в президенты США Камалой Харрис, по данным на 13:38 мск снижается на 19% до 0,01$, свидетельствуют данные агрегатора CoinGecko.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi (смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - прим. ТАСС) создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.

В США 5 ноября проходят очередные всеобщие выборы. На них избираются президент, треть Сената и вся Палата представителей Конгресса США, а также губернаторы 11 штатов и 2 территорий. На пост главы государства баллотируются кандидат от республиканцев Дональд Трамп и представляющая правящую Демократическую партию США Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Президентские выборы 2020 года он проиграл демократу Джо Байдену, а сейчас предпринимает попытку вернуться в Белый дом. Харрис занимает с января 2021 года должность вице-президента США.