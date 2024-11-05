В Армении переименуют армянский коньяк

Правительство Армении решило, что армянский коньяк будет переименован в Armenian brandy, и сейчас создает условия для нового бренда.

Об этом в парламенте сообщил министр экономики Геворг Папоян.

"В результате проведенных работ вместо названия "Армянский коньяк" было предложено название Armenian brandy", - заявил он и добавил, что о новом названии были проинформированы соответствующие инстанции Евросоюза.

Он также добавил, что между Арменией и Евросоюзом утверждена программа по продвижению нового бренда, которая стартует во II половине ноября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прошлый четверг на заседании правительства заявил, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком, потому что название коньяк "является нематериальной ценностью Франции", и даже в семьях нужно "коньяк называть бренди".