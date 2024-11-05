Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов
Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов. Об этом сообщил президент бывшей республики СССР Садыр Жапаров, его цитирует РИА Новости.
По итогам переговоров с турецким президентом Жапаров также заявил о планах увеличить товарооборот между странами до пяти миллиардов долларов в год. Годом ранее объем экспортно-импортных операций между Киргизией и Турцией составил 1,34 миллиарда долларов.
Увеличить товарооборот можно, упростив правила торговли. В пример Жапаров привел введение турецкой стороной льготных таможенных тарифов на некоторые виды киргизских товаров.
«Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу», — заявил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Бишкек в понедельник, 4 ноября для встречи с лидером Киргизии и проведения шестого заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств. Также он собирается принять участие в саммите Организации тюркских государств (ОТГ) 6 ноября.