Силуанов рассказал о финансовых войнах России

Россия ведет финансовые войны с недружественными странами, которые обложили страну санкциями.

Об этом заявил на марафоне "Знание" министр финансов Антон Силуанов.

"Сейчас, кстати говоря, знаете, у нас большие испытания на фронте. Специальная военная операция. Это большое испытание для страны. Но помимо этого мы ведем и финансовые войны. Банки иностранные не работают с нами, я имею в виду из западных стран. Расчеты в иностранных валютах не ведутся, нам закрыли платежи с другими странами и компаниями. Это ли не финансовая война?", - сказал Силуанов.

По его словам, Россия оказалась готова к таким испытаниям.

"Наши финансы оказались устойчивы и крепки к такого рода потрясениям. Да, обложили кучей санкций, но тем не менее зарплату мы получаем. Экономика работает. И темп роста экономики выше мировых. Это очень круто!", - отметил министр.

Он также добавил, что до сих пор многие страны зависят еще от внешних организаций.