Курс юаня на Мосбирже вырос до максимального уровня

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже повысился на 0,9%, или 12 копеек, до 13,791 рубля. Об этом сообщает «РБК-Инвестиции» со ссылкой на данные Мосбиржи на 10:24 мск.

Указанное значение - рекорд более чем за год. В предыдущий раз подобный уровень фиксировался 11 октября 2023 года. Эксперты прокомментировали ситуацию.

В частности, по словам эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, рубль снижается вопреки росту ключевой ставки ЦБ до 21%. Он отметил, что сейчас против нацвалюты играют негативные факторы. Среди них, как уточнил эксперт, — падение экспорта и рост импорта, сокращение нормативов репатриации выручки экспортеров, сдавливание юаневой ликвидности.

По словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, на рубль сейчас оказывают давление низкие цены на нефть.

Средняя цена нефти Brent, по данным Управления энергетической информации (EIA), в сентябре составила $74 за баррель, а к концу октября нефтяные котировки упали до $71 за баррель.