Цены на новогодние елки вырастут в РФ

Стоимость новогодних елок в этом году окажется выше, чем в прошлом. В 2024-м товар обойдется в 1,2–1,5 тыс. руб. за метр, тогда как годом ранее он оценивался в 1 тыс. руб., сообщает «Парламентская газета».

Больше всего в 2024 году цены вырастут на премиальные импортные деревья. Их стоимость поднимется не менее чем на 20%. Так, если в 2023 году пихта стоила 8 тыс. руб. за метр, то в 2024-м цена на нее начинается от 10 тыс. руб. за метр.

Владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев отметил, что подорожание связано с увеличением издержек на логистику. Подчеркивается, что премиальные европейские пихты ввозят в РФ по «серому импорту» через ряд стран. Также в конечную стоимость для потребителя закладывают рост курса.

По словам руководителя магазина, специализирующегося на продажах премиальных новогодних деревьев, Юрия Реснянского, цены на импортные деревья вырастут от 2 до 10%.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на протокол заседания по ценам на продукты, прошедшего в правительстве, сообщило, что Минсельхоз, Минпромторг и ФАС не считают целесообразным устанавливать предельные розничные цены или наценки на социально значимые товары.