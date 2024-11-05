Приставы затребовали с россиян более 1,4 трлн рублей

За январь-сентябрь 2024 года в России возбудили 10,9 млн исполнительных производств о взыскании долгов по кредитам и займам на 1,44 трлн руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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В сравнении с таким же периодом 2023 года количество дел увеличилось на 11,6%, а сумма неисполненных обязательств — более чем на треть (рост составил 34,2%). Сумма долга, на который было обращено взыскание, уже обогнала размер за весь прошлый год (1,41 трлн руб.).

Приставы занимаются исполнением решений судов и обработкой исполнительных надписей нотариусов по делам кредиторов против должников. В России на одного должника может быть открыто несколько исполнительных производств, в этой связи число дел в статистике ФССП не равно числу граждан с просрочками по кредитам.

Ранее Банком России были объявлены меры с целью остудить кредитование. В частности, регулятор принял решение об ужесточении на четвертый квартал количественных ограничений на выдачу потребкредитов и займов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Речь идет об установлении макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам.