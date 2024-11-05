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Япония рекордно закупилась крабами у России

Япония по итогам сентября приобрела у России 1,9 тыс. тонн крабов на общую сумму $34,8 млн. По сравнению с августом поставки взлетели почти в 1,5 раза. Более того, это рекордные показатели с конца 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на японскую таможню.

Япония рекордно закупилась российскими крабами
© РИА Новости

Всего за первый месяц осени Япония ввезла из РФ 1,96 тыс. тонн ракообразных. При этом крабы заняли 98% импорта.

Общий объем закупок крабов Японией из-за рубежа по результатам сентября составил 2,6 тыс. тонн. Двумя другими крупными поставщиками, помимо России, были Канада и Бахрейн.

С середины лета российские производители начали отправлять торговым сетям предупреждения о скором повышении цен на рыбу и морепродукты. Ожидается, что стоимость товаров вырастет на 15–20%. Подорожают сельдь, скумбрия и красная рыба, а также дальневосточная горбуша и аквакультурная форель. Причина роста цен — ограничения в вылове.

Экономика
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