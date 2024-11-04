Генсек ОПЕК прокомментировал наступление пика спроса на нефть

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что пик спроса на нефть не наступит, поскольку сегодня наблюдается рост мировой экономики. Его слова приводит ТАСС.

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«Картина не настолько негативная, как некоторые пытаются ее показать», — подчеркнул он.

По словам Хайсам аль-Гайса, в последнее время часто обсуждают замедление экономического роста, однако реальные данные говорят об обратном. Так, например, экономика Соединенных Штатов выросла в третьем квартале на 2,8 процента.

Страны ОПЕК+ будут наращивать добычу нефти в следующем году

В июне аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) заявили, что мировой спрос на нефть может достичь пика в 2029 году, после чего глобальный интерес к этому виду сырья начнет постепенно снижаться.