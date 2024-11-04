Трамп раскрыл, как погасит госдолг США

Для погашения государственного долга Соединенных Штатов можно попросту написать на листке бумаге нужную сумму в криптовалюте и заявить, что задолженность закрыта. Об этом в понедельник, 4 ноября, в шутку рассказал кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

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По словам бывшего главы Белого дома, такой вариант ему крайне нравится своей простотой и лаконичностью.

— Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте, — передает слова Трампа URA.ru.

Костюм государственного долга США на Хеллоуин был бы самым жутким и пугающим среди всех прочих образов. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, отреагировав на стремительный рост этого показателя до 34,5 триллиона долларов.

Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны.

По данным Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу текущего года достигнет 121 процента американского ВВП, а в 2029-м дойдет до отметки 131,7 процента ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня — более чем 35,67 триллиона долларов — в текущем.