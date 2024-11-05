Грузия увеличила импорт газа из РФ до многолетнего максимума

Грузия за девять месяцев текущего года нарастила закупки в России природного газа до 90,09 миллиона долларов США – на 6,5% в стоимостном выражении больше к тому же периоду 2023 года. Такую информацию распространила Национальная служба статистики республики.

При этом совокупный объем импорта голубого топлива в страну сократился на 18,2% - до 250,33 миллиона долларов. Таким образом, доля импорта российского газа в общем объеме поставок в Грузию увеличилась за девять месяцев до 36% против 27,7% в январе-сентябре 2023 года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ссылаясь на статистическое ведомство Грузии, доля поставок из России достигла максимального значения за весь период публикации официальных статданных с 2009 года.

Основным поставщиком газа в республику остается Азербайджан. Однако его доля по итогам января-сентября сократилась с 72,3% до 64%.