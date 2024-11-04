Япония нарастила экспорт витаминов в РФ в 12 раз

Япония за месяц нарастила экспорт витаминов в РФ в 12 раз к осени. Об этом сообщает РИА Новости.

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В сентябре в страну были поставлены витамины на сумму $845 тыс., что в 12 раз больше, чем в августе.

Наибольшая доля в объеме поставок японских витаминов в РФ приходится на витамин B1, который необходим для нормальной работы нервной системы, мышц и производства желудочного сока. За первые девять месяцев 2024 года РФ увеличила импорт этого витамина на треть — он составил $1,75 млн. По объему закупок этого витамина у Японии РФ находится на втором месте, получая 41% его поставок. На Германию приходится 42%, что приносит ей первое место в этом рейтинге. Всего же на витамины B1 и C приходится 60% поставок витаминов из Японии. Большая часть поставок витамина С из Японии приходится на США и Францию (41% и 21% соответственно).

До этого сообщалось, что люди с нормальным уровнем витамина D менее подвержены панике и страху. Нехватка витамина D провоцирует не только повышенную вероятность переломов, но и делает организм более уязвимым перед инфекциями, увеличивает шансы возникновения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда, аутоиммунных и воспалительных патологий.