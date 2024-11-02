Лавров рассказал о работе БРИКС над альтернативными платежными системами

Страны БРИКС разработали рекомендации по альтернативным платежным системам, они не окончательные, но дают возможность начать создавать надежные, устойчивые механизмы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, БРИКС работает над созданием альтернативных платежных систем, чтобы предотвратить использование «доллара в качестве агрессивного оружия в мировой экономике».

«Никто не застрахован от долларового произвола, учитывая отчаянное положение Соединенных Штатов в современном мире. Они чувствуют, что гегемония ускользает, и она будет это делать не быстро, а долго, но США хотят использовать все, включая самые запрещенные приемы, чтобы ее сохранить», — добавил Лавров.

Он отметил, что БРИКС уже разработала рекомендации по альтернативным платежным системам.