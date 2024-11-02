Россия ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов

Российская сторона ратифицировала соглашение с Абхазией об избежании двойных налогов. Президент России Владимир Путин поставил подпись под соответствующим документом, он размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Соглашение заключили в Сухуме в мае 2024 года. Документ предполагает, что юридическим и физическим лицам России и Абхазии не нужно дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве - партнере.

В Минфине поясняли, что соглашением также устанавливаются единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для госструктур.

Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников, был подписан в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян.