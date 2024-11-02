В России решили продлить действие пилотного проекта tax free

Действие пилотного проекта возврату НДС иностранцам при вывозе за пределы ЕАЭС приобретенных в России товаров (tax free) продлено Правительством РФ. Оно будет действовать до 31 декабря 2027 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Как ожидается, принятая мера положительным образом отразится на увеличении занятости в ряде сфер. Речь идет, в частности, о розничной торговле, туристической индустрии, а также производстве отдельных товаров, которые пользуются спросом у туристов.

Систему tax free запустили в России чуть менее 7 лет назад. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Минпромторг отмечал, что, согласно международному опыту, «tax free способствует росту продаж товаров - как попадающих под ее действие, так и не попадающих - за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в стране и росту объема оказываемых услуг».