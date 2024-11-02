Эксперт дала неожиданный прогноз по объемам мировой торговли

В ближайшем будущем БРИКС станет лидером по объемам торговли в мире. Данная организация опередит в этом вопросе Евросоюз, заявила РИА Новости исполняющая обязанности заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Светлана Фрумина.

Как отмечается, по итогам прошлого года доля БРИКС в мировой торговле увеличилась почти в полтора раза, до 21,6%. Тогда она уступила по объемам среди подобных объединений только Евросоюзу.

Объемы торговли стран БРИКС с другими государствами мира и друг с другом по итогам прошлого года составили 10,4 триллиона долларов. По словам Фруминой, объединение с учетом введения предлагаемых новаций в области создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры в обозримом горизонте продемонстрирует свое превосходство в части объемов торговли, инклюзивного развития и справедливого миропорядка.

Ранее сообщалось, что по итогам саммита БРИКС в Казани Индонезия выразила намерение присоединиться к блоку. Индонезию на казанском саммите представлял министр иностранных дел страны Сугионо.