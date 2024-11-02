Вывозить российскую пшеницу станет дороже

Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) РФ с 7 ноября 2024 года поднимет экспортную пошлину на пшеницу. О том, что с этой даты вывозить ключевую агрокультуру из страны станет дороже, сообщает ТАСС.

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С 7 ноября экспортная пошлина на российскую пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) составит 2517 рублей за тонну. Для сравнения, в настоящее время ставка действует на уровне 2272,9 рубля. Таким образом, уже со следующего четверга пошлина повысится на 244,1 рубля.

С вышеуказанной даты поднимутся ставки и на вывоз других агрокультур. Так, экспортные ставки на ячмень вырастут с 802,4 до 1266,2 рубля за тонну, а на кукурузу — с 2702,1 до 3059,9 рубля. В Минсельхозе уточнили, что ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной стоимости в 222,5 доллара за тонну, на ячмень — 192,5 доллара, а на кукурузу — 218,9 доллара.

Повышение экспортных ставок происходит на фоне ухудшения прогноза по урожаю ключевых агрокультур. Ранее аналитики компании «Совэкон» понизили оценку сбора пшеницы в России в 2024 году до 81,5 миллиона тонн и до 80,1 миллиона — в 2025-м. Что касается урожая кукурузы, то эксперты ожидают итоговый показатель на уровне 11,9 миллиона тонн. Если этот прогноз сбудется, сборы этой агрокультуры в стране упадут на 29,5 процента и окажутся минимальными за последние шесть лет. Ключевой причиной вероятного спада урожая ключевых агрокультур назвали негативные последствия от затяжной засухи в южных и центральных регионах России.