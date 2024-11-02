Запуск турецкого газового хаба поставили в зависимость от Европы

Развитие международного газового хаба в Турции не получится обеспечить одним сотрудничеством турецкой госкомпании Botas и российского «Газпрома», потому что площадка напрямую зависит от гарантий устойчивого спроса, а обеспечить его могут только страны Евросоюза. Такое условие назвал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, передает РИА Новости.

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Он комментировал заявление министра энергетики Турции Альпарслана Байрактара, анонсировавшего запуск международного центра торговли газом на базе Финансового центра в Стамбуле в 2025 году. Турецкий чиновник утверждал, что для расчетов стоимости будут использовать стамбульский индекс.

Однако, по словам Гривача, продвижение проекта упирается в отсутствие интереса в нем европейских правительств и каких-то политических договоренностей о покупке газа.

«Пока их нет, по крайней мере в нужном объеме», — констатировал эксперт.

Для работы хаба, помимо финансовых и юридических аспектов, потребуется дополнительная инфраструктура на входе в Евросоюз и странах Юго-Восточной Европы. А так как ее нет, то сроки запуска будут неизбежно сдвигаться вправо.

Заявление Байрактара последовало ровно год спустя после того, как он предположил, что запуск газового хаба в Турции состоится в 2024 году. С того момента европейские страны в публичном поле не высказали заинтересованности в проекте.