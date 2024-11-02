Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) Камила Перес заявила, что новым исполнительным директором организации избрали бывшего советника председателя Банка России и первого зампредседателя ЦБ РФ Ксению Юдаеву. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению Перес, с 1 ноября Юдаева представляет Россию и Сирию в Международном валютном фонде. Отмечается, что кандидаты на эту должность избираются странами-участниками фонда. В обязанности исполнительного директора входит множество задач, среди которых есть составление отчетов о состоянии экономик отдельных стран.

«По результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда», — рассказала Перес.

Напомним, что в 2023 году Юдаева ушла с поста первого заместителя председателя Банка России, при этом всего она проработала в ЦБ десять лет.