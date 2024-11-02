Юдаеву избрали исполнительным директором МВФ

Ксения Юдаева, которая ранее была советником председателя Банка России и первым зампредседателя ЦБ РФ, с 1 ноября представляет Россию и Сирию в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом ТАСС сообщила представитель организации Камила Перес.

"По результатам очередных выборов исполнительных директоров в 2024 году Юдаева будет представлять Российскую Федерацию и Сирийскую Арабскую Республику в исполнительном совете фонда", - отметила она, указав, что экс-советник главы ЦБ РФ приступила к исполнению обязанностей 1 ноября.

"Юдаева была избрана новым исполнительным директором МВФ группой стран - членов [организации], в которую входит Россия", - добавила представитель фонда.

Исполнительные директора избираются странами или группами стран, которые входят в фонд. Ранее их число достигало 24, однако накануне было принято решение увеличить его до 25. В их обязанности входит решение широкого спектра задач, включая составление ежегодных отчетов о состоянии экономики отдельных стран, а также определение политики, касающейся глобальных экономических вопросов.

Ранее обязанности исполнительного директора от РФ в МВФ исполнял Алексей Можин. 3 октября он сообщил ТАСС, что Юдаева, против которой администрация США ввела в апреле 2022 года санкции, должна приступить к обязанностям главы российской дирекции в фонде 1 ноября.

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31 октября пресс-служба ЦБ РФ сообщила, что Юдаева приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ и покидает свою должность.

Юдаева оставила пост первого заместителя председателя Банка России в августе 2023 года. Также она занимала должность советника главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Юдаева работала в ЦБ с 2013 года. В должности первого зампреда регулятора курировала вопросы экономического моделирования и прогнозирования, установление официальных курсов иностранных валют, функционирование системно значимых объектов финансовой инфраструктуры и формирование денежно-кредитной и финансовой статистики.