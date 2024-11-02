Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что Германия после отказа от сотрудничества с Россией превратилась «черт знает во что».

По словам политика, почти все страны Европы находятся в тяжелейшем положении, пока США развиваются и достигают своих интересов.

«Я уж не говорю про Германию, которая превратилась из процветающей экономики черт знает во что», — сказал политик.

По мнению зампреда Совбеза РФ, причиной стагнации европейских стран стал их отказ от сотрудничества с Россией, включая закупку энергоносителей. Медведев отметил, что власти Германии выбрали не интересы своих граждан, а «верноподданнические отношения» с США.

В конце октября зампред Совбеза РФ назвал долгосрочной целью России распад США или создание полноценного противовеса этой стране, как это было в период существования СССР. По мнению политика, между Россией и странами Запада не может быть союза, так как последние постоянно стремятся лишить российское государство будущего.