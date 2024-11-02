Россия договорилась о рыбе с одной из стран НАТО

В ходе работы 54-й сессии Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК), которая проходила по видеосвязи, стороны смогли договориться об условиях работы в Баренцевом и Норвежском морях на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство указывает, что ожидающееся соглашение станет одним из немногих вопросов, по которым Москва заключит со страной НАТО после начала боевых действий на Украине.

Речь идет об общих квотах на вылов трески, пикши и других видов рыбы. В заявлении норвежского министра рыболовства Марианны Сивертсен Наесс говорится, что договор закладывает основу «для долгосрочного и устойчивого управления океаном». Он назвала хорошим признаком то, что договориться удалось в условиях чрезвычайной ситуации.

Квоты устанавливаются между Россией, Норвегией и третьими странами. В прошлые годы их размер рекомендовал Международный совет по исследованию моря (ICES), но Россия в октябре этого года вышла и состава этой организации после того, как в марте 2022-го ее членство было приостановлено в одностороннем порядке.

В марте этого года Москва также расторгла соглашение между правительствами СССР и Великобританией от 1956 года о рыболовстве, который позволял британцам рыбачить у российских берегов.