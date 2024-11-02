Власти РФ планируют принять меры для снижения цен на сливочное масло. Так, в стране могут прибегнуть к временной отмене пошлин на импорт продукции, сообщают «Известия» со ссылкой на источники, связанные с министерством сельского хозяйства и Евразийской экономической комиссией.

В Минсельхозе отметили, что делают шаги для увеличения ввоза сливочного масла из других государств. Россельхознадзор уже открыл поставки из Индии и Ирана. Издание отмечает, что это уже повлекло за собой падение цен в оптовом сегменте.

По мнению члена комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольги Епифановой, эффективный способ борьбы с ростом цен на масло - введение режима беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран, не входящих в Евразийский экономический союз, и установление временной квоты на беспошлинный импорт.

Сливочное масло в Россию начала поставлять Турция

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. СМИ отмечали, что в стране уже фиксируются случи кражи продукции на фоне роста цен на нее. Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов заявил ранее Ura.ru, что увеличение производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок и увеличению цен на сливочное масло.