Квота на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран повысилась

В России изменена квота на ввоз гибридных семян свеклы из недружественных стран. Она возросла с 2 000 тонн до 2 900 тонн, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на соответствующее постановление кабмина.

Напомним, что Правительством РФ в начале года были установлены квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года. Так, разрешенный объем ввоза семян картофеля был определен в размере 16 тысяч тонн, пивоваренного ячменя - в 0,6 тысячи тонн, для семян кукурузы с ФАО более 300, за исключением восковидной - в 4,4 тысячи тонн, для восковидной кукурузы с ФАО более 300 - 0,6 тысячи тонн.

Квота на ввоз гибридных семян рапса и сахарной свеклы - по 2 тысячи тонн, размер ограничений по ввозу гибридных семян подсолнечника - 7 тысяч тонн, по высокоолеиновым семенам подсолнечника - 0,5 тысячи тонн.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на Россельхозбанк сообщило, что порядка 90% российских производителей пшеницы и ячменя планируют в следующем сезоне сеять отечественные сорта семян.