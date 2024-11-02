В России значительно выросли цены на музыкальные инструменты

Средняя стоимость музыкальных инструментов в январе—сентябре 2024 года повысилась на 10–12% по сравнению с таким же периодом 2023-го. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам дистрибуторов, рост цен обусловлен продолжающимся увеличением затрат на логистику. Участники рынка предполагают, что индексация цен продолжится и будет на уровне 5–8% до конца года.

Кроме того, в публикации говорится об увеличении числа покупок (+19%). При этом цены на аренду оборудования для самих музыкантов за девять месяцев выросли на 15–30% Также растет стоимость услуг музыкальных исполнителей, указывают в «Платформе ОФД». Там отмечают, что самым большим спросом среди покупателей сейчас пользуются струнные, ударные и клавишные инструменты.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в российских музыкальных стриминговых сервисах с 4 октября появится возможность маркировать артистов, имеющих статус иностранного агента. Речь идет о платформах «VK Музыка», «Звук», «Яндекс Музыка» и «МТС Музыка».