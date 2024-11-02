Финансисты оценили вероятность «пузыря вкладов» в России

Приток средств населения на банковские депозиты не опасен надуванием «пузыря вкладов», так как последнее означает нерациональную уверенность, а россияне сейчас ведут себя вполне рационально. Об этом заявила директор по макроэкономическому анализу банка «Дом.РФ» Жанна Смирнова. Ее процитировало РИА Новости.

Она полагает, что финансовая система России остается стабильной и будет бесперебойно работать при тех ставках, которые устанавливаются. Их конкретная величина (10, 21 и 25 процентов) дело вторичное.

В свою очередь, руководитель группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Валерий Пивень также усомнился в том, что системе грозят какие-то риски связанные с притоком вкладов. Тот факт, что ставка выросла уже до 21 процента, ничего принципиальным образом не меняет.

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А управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов заметил, что такого понятия, как «пузырь вкладов», не существует. Это явление скорее характерно для кредитного рынка. Что касается высоких ставок, то они скорее работают на предотвращение такого пузыря.

Ранее россиянам дали совет, как извлечь максимальную выгоду из накопительного счета. Для этого, следует открывать новые счета в разных банках с высокой приветственной ставкой для новых клиентов.

В конце октября Банк России зафиксировал, впервые за семь месяцев, снижение средней ставки по вкладам. Во второй декаде октября она снизилась с 19,78 до 19,66 процента.