Можин: в МВФ есть чёрный список стран, подвергающихся дискриминации

Бывший исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал, что в Фонде существует чёрный список стран-членов, которые подвергаются дискриминации на основе геополитических предпочтений.

По его словам, в этот список входят такие страны, как Иран, Венесуэла, Зимбабве, Сирия, Афганистан и Мьянма, и он постоянно растёт.

«В последнее время стали добавляться африканские страны, которые одна за другой выходили из-под западного влияния и утверждали свою независимость, суверенитет — Мали, Нигер, Буркино-Фасо», — цитирует Можина РИА Новости.

Ранее заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что ЕС и США хотят сделать Международный валютный фонд и Всемирный банк инструментами политического влияния и давления.

Также Можин рассказал о хамстве на заседаниях в МВФ.