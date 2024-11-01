В Коми частично сохранят льготы по налогам для малого бизнеса

Власти Республики Коми частично сохранят в 2025 году налоговые льготы для малого бизнеса, введенные еще в пандемийном 2020 году. Пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения составят в 2025 году 4%, если объектом налогообложения являются доходы, и 10%, если объектом налогообложения являются "доходы минус расходы", сообщил журналистам заместитель председателя правительства республики - министр финансов Владимир Казаков.

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"Мы планировали с 2024 года выйти на обычные уровни налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения - 6% ("доходы") и 15% ("доходы минус расходы"). Но для бизнеса это было тяжеловато, поэтому договорились с бизнес-сообществом, что вводим переходный период: в 2024 году оставляем вдвое пониженные ставки - 3% и 7,5%, в 2025 году - 4% и 10%, в 2026 году - 6% и 15% соответственно", - сообщил глава Минфина.

По его словам, еще во время пандемии по поручению главы республики был разработан комплексный антикризисный план, включающий, в том числе, помощь предпринимателям по арендной плате, по коммунальным платежам. В части государственных компаний сразу предусмотрели нулевую ставку по дивидендам, чтобы они могли направлять средства на развитие. Но самое главное послабление - налоговые льготы, которыми малый бизнес пользуется до сих пор.

При этом для некоммерческих социально ориентированных организаций и для IT-компаний налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения снижена до 1%, чтобы стимулировать айтишников к разработке отечественного программного обеспечения на замену попавших под санкции программных продуктов.