Ослабление рубля, которое наблюдалось в последние месяцы, обусловлено уменьшением экспорта и увеличением импорта. Такое разъяснение дала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в рамках встречи клуба молодых экономистов, передают «Ведомости».

Специалист отметила, что ключевым фактором является внешняя торговля. Как уточнила она, в стране «по-прежнему открытая экономика и по-прежнему ключевое значение играет сальдо текущего счета».

По словам Даниловой, ослабление курса связано со снижением положительного сальдо текущего счета.

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Накануне курс рубля укрепился к китайской валюте. Юань развернулся вниз на Московской бирже и немного подешевел по итогам торгов после укрепления значительную часть сессии. Рубль подорожал на фоне роста нефти.

Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,575 руб., что на 2,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.