Рост производства и потребления мороженого в России привел к дефициту сливок и увеличению цен на сливочное масло. Об этом рассказал Ura.ru генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

С начала года сливочное масло подорожало более чем на 23%, свидетельствуют данные Росстата. На фоне роста цен, по информации «Российской газеты», зафиксированы случаи кражи сливочного масла в магазинах.

«Сейчас мы фиксируем прирост производства мороженого где-то на 24%. Это, кстати, одна из причин, почему на рынке сливочного масла и сливок сложилась напряженная ситуация - сегменты, потребляющие эти продукты, значительно выросли», - отметил генеральный директор «Союзмолоко».

По словам Артема Белова, дополнительный спрос на сливки создало также производство сыров и продуктов для потребления в кафе и гостиницах.

На сколько в России подорожало сливочное масло

При этом рост цен на сливочное масло фиксируется не только в России, но и, например, в странах Европейского союза, где за год стоимость продукта увеличилась примерно на 70%, заметил он.