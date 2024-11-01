ЦБ увидел перегрев на рынке корпоративного кредитования

Банк России наблюдает признаки перегрева на рынке корпоративного кредитования. С таким заявлением выступила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает ТАСС.

Данилова выступает на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», которая проводится при поддержке ВЭБа, МТС-банка и журнала «Эксперт». По ее словам, многие отрасли оказались не слишком чувствительны к процентной ставке Центробанка.

Директор департамента отметила, что с июля в рознице фиксируется «достаточно серьезное замедление». Как уточнила она, ежемесячные темпы роста уменьшились примерно вдвое - с 2% до менее 1%. Следовательно, все ограничивающие меры отражаются на рознице, отметила представитель регулятора.

По ее словам, корпоративное кредитование до сих пор растет годовым темпом более 20%. Данилова отметила, что в настоящее время «кредитный перегрев однозначно имеет место».

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