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Агентство Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до «B»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings увеличило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Египта в зарубежной валюте с уровня «B-» до уровня «B». Об этом сообщается на сайте международной организации. Отмечается, что рейтинг был повышен со стабильным прогнозом.

Агентство Fitch впервые с 2019 года повысило рейтинг Египта до «B»
© РИА Новости

Показатели Египта подкрепляют снижение внешних рисков, корректировка политики, пополнение внешних резервов страны. Кроме того, эксперты указали на приток нового капитала, более гибкий обменный курс, ужесточение денежно-кредитных условий. Как пишет Bloomberg, Fitch повысило кредитный рейтинг Египта впервые с 2019 года. Ранее Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Франции на уровне «AA-», изменив прогноз по нему на негативный.