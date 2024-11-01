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США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

Министерство финансов США опубликовало заявку по поиску квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO. Об этом сообщает РИА Новости.

США установят ежедневный мониторинг цен на российскую нефть
© РИА Новости

В самом тексте сказано, что речь идет о комплексной оценке, но подчеркивается, что проводить ее нужно в контексте ограничения стоимости российской нефти. Вместе с ними ведомству необходим анализ стоимости сорта нефти Brent.

Одновременно интерес для Минфина представляют рынки нефти Ирана и Венесуэлы, которые также находятся под американскими санкциями и пытаются обходить их. Компании, которые собираются претендовать на контракт, должны предоставить примеры предоставления услуг в сфере анализа корпоративному или государственному сектору.

Ранее сообщалось, что на фоне падения переработки нефти в России до многолетнего уровня экспорт сырья вырос до максимальных с 3,47 миллиона баррелей (средний результат за четыре недели). Позднее стало известно, что сокращение переработки привело к падению поставок дизельного топлива за рубеж до ковидного минимума.

Экономика
Казначейство США