Банк международных расчетов объяснил выход из проекта mBridge

Банк международных расчетов (БМР) покинул проект по разработке платформы трансграничных платежей с помощью цифровой валюты mBridge не по политическим соображениям.

© EPA/ТАСС

Об этом заявил генеральный директор организации Агустин Карстенс.

"БМР выходит из проекта не из-за того, что он провалился, и не по политическим соображениям, но преимущественно из-за того, что мы были вовлечены в работу над ним [почти] четыре года, и сейчас он на таком уровне, что партнеры могут продолжить его сами", - приводит его слова агентство Reuters. "mBridge - это не то же самое, что BRICS bridge, я должен сказать это категорически. mBridge не был создан для удовлетворения потребностей стран БРИКС", - пояснил он.

Так Карстенс ответил на вопрос о том, может ли mBridge стать основой для платежной системы стран БРИКС.

"В то же время я хочу сказать, что mBridge недостаточно зрелый проект для того, чтобы начать работать. Так что потребуется много-много лет", - добавил глава Банка международных расчетов.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что выход БМР из mBridge может быть связан с планами стран БРИКС по созданию собственной платежной системы на основе опыта, полученного участниками объединения в ходе работы над этим проектом.

Разработка mBridge началась в 2021 году для обеспечения быстрых трансграничных переводов и валютных операций с помощью цифровой валюты. Помимо БМР в ней участвуют регуляторы Таиланда, ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, которая присоединилась только в июне 2024 года, а также центральный банк китайского Гонконга.