Россию признали страной с самой высокой реальной процентной ставкой

После октябрьского повышения ставки Центробанка Россия вышла на первое место в мире по величине реальной процентной ставки, опередив Мозамбик и Пакистан. Об этом пишет Telegram-канал Cbonds.ru.

Реальная процентная ставка представляет собой разницу между ключевой ставкой и официальной инфляцией. Сейчас для РФ этот показатель составляет 12,4% при росте цен на 8,6% и ставке ЦБ 21%.

На втором месте находится Мозамбик с реальной процентной ставкой в размере 11,05% (ставка ЦБ — 13,5%, инфляция — 2,45%). Следом идет Пакистан с 10,6% (17,5% и 6,9% соответственно).

ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

В топ-10 стран с самыми высокими реальными процентными ставками также входят Эквадор, Шри-Ланка, Демократическая Республика Конго, Кения, Грузия, Гамбия и Руанда.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ставки до рекордных 21% годовых было вынужденной мерой в текущих экономических условиях.